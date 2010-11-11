50 депутатів просять КС дати висновок щодо відповідності закону про КС внесеним змінам до Конституції

До Конституційного Суду надійшло подання 50 народних депутатів щодо відповідності деяких норм закону про КС внесеним змінам до Конституції від 7 жовтня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Конституційного Суду.

Зокрема, 50 народних депутатів просять КС висловитися щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 23 Закону «Про Конституційний Суд України» в редакції Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України» від 7 жовтня 2010 року № 2592-VІ. Стаття 23 Закону “Про Конституційний Суд України” передбачає, що суддя КС звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі закінчення строку призначення; досягнення суддею 65-річного віку; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров`я; порушення суддею вимог щодо несумісності; порушення суддею присяги; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; припинення його громадянства; визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням та повноваження судді припиняються у разі його смерті.

Також до КС надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності положень частини четвертої статті 18, частин другої, третьої, п’ятої статті 171/1, частин другої, шостої статті 183/1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Частина четверта статті 18 Кодексу адмінсудочинства передбачає, що місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб`єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

Частини друга, третя, п’ята статті 171/1 “Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України” Кодексу передбачають, що акти, дії чи бездіяльність Верховної Ради, Президента України, Вищої ради юстиції, а також рішення, дії чи бездіяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України оскаржуються до Вищого адміністративного суду України. Для цього у Вищому адмінсуді створюється окрема палата. Також передбачено, що у разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта ВР, Президента України Вищий адміністративний суд зобов`язує відповідача опублікувати про це оголошення. Оголошення публікується з дотриманням вимог, встановлених частинами третьою - п`ятою статті 171 цього Кодексу. Якщо оголошення опубліковано своєчасно, вважається, що всі зацікавлені особи належним чином повідомлені про судовий розгляд справи. Вищий адмінсуд за наслідками розгляду справи може визнати акт Верховної Ради, Президента, Вищої ради юстиції, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів незаконним повністю або в окремій його частині; визнати дії чи бездіяльність ВР, Президента, ВРЮ, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протиправними, зобов`язати ВР, Президента, ВРЮ, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України вчинити певні дії.

У разі визнання незаконним і нечинним нормативно-правового акта резолютивна частина постанови суду невідкладно публікується відповідачем у виданні, в якому його було офіційно оприлюднено, після набрання постановою законної сили.

Частина друга, шоста статті 183/1 ”Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об`єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності” Кодексу передбачають, що адміністративні справи про примусове відчуження земельної ділянки, інших об`єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності розглядаються та вирішуються апеляційним адміністративним судом за місцем розташування нерухомого майна, що підлягає примусовому відчуженню. Також передбачено, що судом апеляційної інстанції у справах про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності є Вищий адміністративний суд України.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.