У Сквирі на Київщині повісився арештований

В ізоляторі тимчасового тримання Сквирського райвідділу ГУМВС України у Київській області сьогодні в одній із камер працівники ізолятора під час чергової перевірки арештованих виявили тіло 26-річного арештованого, який повісився.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю, «йому було надано першу невідкладну медичну допомогу, викликано медичних працівників, однак вони констатували смерть».

Чоловіка 13 вересня було затримано за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

За фактом загибелі рішенням керівництва ГУМВС України в Київській області проводиться службова перевірка.