Затримано іноземця, який обікрав керівника політпартії
09:15, 22 листопада 2010Право
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Частину викраденого не знайдено
Працівники міліції Київської області затримали іноземця, який з автомобіля керівника однієї з політичних партії України викрав нагородну зброю, 2,7 тис. дол., 4 тис. грн. і особисті документи.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
Водночас у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області поінформували, що у місті Вишгород 19 листопада в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано громадянина однієї з республік колишнього СРСР. У затриманого вилучено частину викраденого у тому числі нагороду зброю.
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