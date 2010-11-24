У Кіровограді затримано водія маршрутки - наркомана

Сьогодні у Кіровограді працівники Державтоінспекції затримали водія маршрутного таксі, який перевозив пасажирів у стані наркотичного сп’яніння.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Секторі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ УМВС в області.

О 10 годині ранку на перехресті пр. Правди та вул. Яновського водій транспортного засобу «БАЗ» привернув своєю поведінкою увагу інспекторів ДАІ. У них виникла підозра, що водій перебуває під дією наркотичної речовини. Згодом факт підтвердили медичні експерти, встановивши, що водій дійсно керував автомобілем після вживання марихуани.

Раніше чоловік вже затримувався співробітниками ДАІ за аналогічне порушення.