Президент наголошує на нагальній необхідності пенсійної реформи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на нагальній необхідності якнайскоріше розпочати проведення пенсійної реформи.

Про це глава держави заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

«На черзі – пенсійна реформа. Нам треба до неї підходити якомога скоріше», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він констатував, що на сьогодні, дефіцит Пенсійного фонду складає близько 60 млрд. гривень; чисельність працюючих в Україні – 17 мільйонів людей, а кількість пенсіонерів наближається вже до 15 мільйонів.

«Кінцева мета будь-яких реформ – це покращення життя людей», - підсумував Президент.