“Громадянський рух” хоче скасувати Податковий кодекс в суді

Оргкомітет політичної партії “Громадянський рух України” оголосив збір підписів на підтримку судового позову підприємців до Верховної Ради України з вимогою скасувати Податковий кодекс.

Про це УНІАН повідомив ініціатор створення оргкомітету ГРУ Олександр ТАРАСЮК. (Оргкомітет партії “Громадянський рух України” створено на Майдані Незалежності в Києві 28 листопада 2010 року за ініціативи протестуючих проти Податкового кодексу підприємців – УНІАН).

Він зазначив, що активісти ГРУ “мають намір провести потужну кампанію зі збору підписів та з роз’яснення позиції партії серед підприємців України”.

Як зазначають в оргкомітеті ГРУ, “25 листопада 2010 року Верховною Радою України прийнято Податковий кодекс. Аналізуючи процедуру прийняття цього кодексу та його зміст, а також його місце в системі інших норм права, члени Громадянського руху України на підставі висновків фахівців у галузі права та адвокатів, під час вироблення способів захисту законних прав та інтересів представників малого та середнього бізнесу України, прийшли до висновку про необхідність скасування цього кодексу шляхом застосування судових процедур”.

На думку правників, Податковий кодекс, прийнятий ВР України, може бути визнаний протиправним та скасований Вищим адміністративним судом України.

Так, керуючись ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищому адмінсуду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, зазначають в оргкомітеті ГРУ.

Крім того, статтею 162 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що суд може прийняти постанову про визнання протиправним рішення суб`єкта владних повноважень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення.

В оргкомітеті ГРУ відзначили, що, на відміну від звернення до Конституційного Суду України, яке може бути ініційоване лише обмеженим колом осіб, правом подання позову до Вищого адміністративного суду наділений кожен громадянин.

“Цим правом ми маємо намір скористатись і цей процес вже розпочали наші юристи”, - повідомив координатор оргкомітету ГРУ Павло НУСС.

За його словами, Податковий кодекс як акт Верховної Ради України буде визнаватись протиправним за однією з наступних підстав: порушення порядку прийняття кодексу, зокрема, внесенні правок в документ після його прийняття, але до підписання спікером Верховної Ради України; порушення вимог бюджетного законодавства України про те, що закони, які впливають на формування статей річного бюджету, мають прийматись не пізніше 15 серпня; голосування депутатів чужими картками та інше.