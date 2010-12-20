Прокуратура затримала сина гендиректора Сумського хлібокомбінату

У Сумах співробітниками прокуратури затримано сина генерального директора ВАТ «Сумський хлібокомбінат».

Як повідомив УНІАН слідчий в особливо важливих справах прокуратури Сумської області Володимир КОВТУН, у рамках розслідування кримінальної справи затримано сина гендиректора хлібокомбінату. Йому інкримінується підробка документів, печаток і штампів.

Як повідомляв УНІАН, проти самого гендиректора порушено кримінальну справу за підозрою у доведенні підприємства до банкрутства і в службовій підробці.

Перевірка прокуратури встановила, що посадові особи підприємства, серед яких гендиректор, його син і ще один співучасник, надали фіктивний протокол зборів акціонерів, який дозволив внести зміни до держреєстру і змінити керівництво підприємства. Крім того, з метою доведення підприємства до банкрутства, зловживаючи своїм службовим становищем, гендиректор уклав завідомо невигідні угоди, створивши борг перед кредиторами в розмірі понад 24 мільйони гривень. Потім він самостійно звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з питанням про порушення процедури банкрутства товариства та призначення його керівником санації.

Матеріали кримінальної справи свідчать про наявність у діях гендиректора підприємства ознак злочинів, що кваліфікуються ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ст. 219 (доведення до банкрутства) і ч. 2 та 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, а його подільникам інкримінується ч. 2 і 3 ст. 358 кодексу.