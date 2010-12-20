У Росії затримано вбивцю, якого міліція розшукувала шість років

09:53, 20 грудня 2010
Право
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Триває процедура екстрадиції

На території Російської Федерації затримали громадянина України, якого органи внутрішніх справ в Черкаські області розшукували за спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, а також носіння і виготовлення холодної зброї.

Як повідомила кореспондента УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Ольга ЛАКТІОНОВА, вказана особа перебувала у міждержавному розшуку з 2004 року.

У даний час триває процедура екстрадиції затриманого.

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