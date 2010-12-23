Адвокати вивчили 70% справи про незаконне розмитнення газу RUE

Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ не впевнений, що в цьому році вдасться передати до суду справу за обвинуваченням низки посадовців у незаконному розмитненні 11 млрд. кубометрів газу “РосУкрЕнерго”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на прес-конференції.

«Це питання не лежить в площині ні СБУ, ні прокуратури, оскільки обвинувачені ознайомлюють з матеріалами справи. Як тільки цей процес буде закінчений, справа відразу буде передана до суду. Я не впевнений в тому, що це відбудеться в цьому році», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКТЙ, пояснивши при цьому, що на сьогоднішній день і обвинувачені, і їх адвокати, за наявною у нього інформацією, ознайомилися лише із близько 70% від загального обсягу матеріалів справи.

Як повідомляв УНІАН, у справі “РосУкрЕнерго” під вартою з літа 2010 року знаходяться екс-голова Державної митної служби Анатолій МАКАРЕНКО та колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про нанесення збитків Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до ”Нафтогазу” в Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РУЕ”. Відносно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею ”службова халатність”.

9 липня СБУ затримала І.ДІДЕНКА в рамках кримінальної справи, порушеною відносно нього за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо крупних розмірах) Кримінального кодексу України.