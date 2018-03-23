У підмосковному містечку назрів бунт через отруєння понад півсотні дітей після викиду газу на звалищі (відео)

В ході акцій підмосковного губернатора Андрія Воробйова та голову району Євгена Гаврилова закидали сніжками, а Гаврилова навіть вдарили.

21 березня в підмосковному місті Волоколамську (розташоване майже в 100 кілометрах від Москви, тут живуть 20 тисяч чоловік) було терміново госпіталізовано 23 дитини зі школи № 2.

Про це пише "Медуза".

Спочатку повідомлялося, що вони постраждали в результаті розпилення балончика, проте пізніше заступник начальника управління освіти Волоколамського району Катерина Волкова пов'язала погане самопочуття дітей з тим, що на звалищі побутових відходів «Ядрово» в кількох кілометрах від міста стався викид газу.

«Ніяких НП в школах не було. Кільком учням стало погано через різкий запах сірководню, і їм прямо в школу викликали швидку», — заявила Волкова.

О 15:00 міністр охорони здоров'я Московської області Дмитро Марков заявив, що в лікарні міста звернулися ще 34 дитини з трьох міських шкіл, всі вони скаржилися на запаморочення і нудоту.

Жителька Волоколамська і учасниця акцій протесту проти сміттєвих звалищ Катерина Бондаренко розповіла «Медузі», що протягом середи, 21 березня, в лікарню зверталися за допомогою діти і дорослі з різних шкіл міста.

Про головний біль, запаморочення і нудоту жителі міста протягом дня писали в соцмережах — у співтоваристві у «ВКонтакте» і в інстаграмі. «У волоколамському інтернаті діти всю ніч не спали від смороду», — розповів один з користувачів в міському телеграм-каналі.

Сміттєвим полігоном володіє ТОВ «Ядрово», його генеральний директор Олексій Сулімов — колишній перший заступник голови Волоколамського району за ЖКГ, він брав участь у виборах глави Волоколамська в 2016 році.

За словами Катерини Бондаренко, запах зі звалища «Ядрово» почав турбувати мешканців Волоколамська близько року тому, а з лютого 2018-го він став дуже сильним.

У другій половині дня 21 березня більшість з 57 дітей, що звернулися за медичною допомогою, були відпущені по домівках, сказав міністр охорони здоров'я Московської області Дмитро Марков. Він додав, що «клініка [клінічні прояви] прямо не пов'язана з концентрацією в повітрі тих чи інших речовин». «Ми вивчили стан газів, їх рівень в межах норми», — наполягав Марков.

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В середині дня 21 березня біля будівлі центральної районної лікарні (ЦРЛ) почали стихійно збиратися люди: на піку було кілька сотень людей.

Губернатор Московської області Андрія Воробйов приїхав до ЦРЛ увечері 21 березня, попередньо відвідавши полігон. Разом з ним був голова Волоколамського району Євген Гаврилов.

Коли в лікарняний двір приїхав підмосковний губернатор Андрій Воробйов і голова району Євген Гаврилов, їх закидали сніжками, а Гаврилова навіть вдарили.

Глава Волоколамського району Євген Гаврилов стояв в центрі натовпу біля лікарні. Відразу кілька чоловіків погрожували йому; зокрема, один говорив, що якщо його онук постраждає від викиду газу, він засуне голові муніципального району «окуляри в ж*пу». Після цього люди почали пхатися; судячи з кадрів з місця, Гаврилова вдарили по голові. «Йому [Гаврилову] трохи зіпсували фізіономію», - каже житель Волоколамська, який спостерігав за бійкою.

"Він просто втік в лікарню. Воробйов набрався мужності і тут пройшов, а Гаврилова з охороною вивели через пологове відділення", - розповіли мітингувальники.

Тим часом прокуратура Московської області проведе перевірку за фактом отруєння дітей в Волоколамську. А губернатор Воробйов і зовсім пообіцяв закрити полігон.