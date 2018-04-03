У Санкт-Петербурзі посадовець радісно привітав жінку, яка вижила у теракті, з "річницею" трагедії (відео)

За словами посадовця, він не може залишатись осторонь, тому що у нього «теж бабуся з дідусем були у якомусь концтаборі».

У російському Санкт-Петербурзі глава адміністрації Балканського округу Савелій Лебедєв переплутав привід, за яким прийшов вітати жінку, що постраждала від теракту у метро 3 квітня 2017 року.

Як повідомляє 78.ru, чиновник заявив, що з'явився «привітати іменинницю», вручив їй подарунок та букет.

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Зніяковіла жінка, як зазначається поправила, що 3 квітня - це річниця, і подія було малоприємною. Чиновник, однак, не розгубився.

«Я не можу залишитися осторонь. У мене теж бабуся з дідусем у концтаборі були якомусь», — пояснив Лебедєв.

Як повідомляв УНІАН, в Санкт-Петербурзі 3 квітня минулого року під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті. Загинули 15 осіб і терорист-смертник.