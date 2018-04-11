Російська відповідь Штатам: Трампа позбавили звання почесного "казака" і пообіцяли "спалити" його опудало

Найближчим часом так звані "козаки" збираються урочисто спалити опудало Дональда Трампа в Петербурзі.

«Козаки» з петербурзького товариства «Ірбіс» позбавили президента США Дональда Трампа звання почесного козака на тлі загострення відносин між Росією і Америкою.

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на голову «Ірбіса» Андрія Полякова.

«Коли в 2016 році відбулися вибори президента США і Держдума з шампанським відзначала перемогу Трампа і Володимир Володимирович Путін привітав його, ми на тлі ейфорії зробили Трампа почесним членом козацького товариства. Не осавулом, а саме почесним членом. Ми запросили нового президента США до нас в гості в козачий хутір, оскільки передбачалося, що в Петербурзі, на батьківщині Путіна, відбудеться зустріч з Трампом. Потім політичні події почали розвиватися не так радісно для нас, як хотілося. І зрозумівши, що ми помилялися, ми ухвалили рішення Трампа розжалувати, виключити з ганьбою з організації. Що і було зроблено», — сказав Поляков.

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Найближчим часом «козаки» збираються урочисто спалити опудало Трампа в Петербурзі. «Обіллємо бензином і спалимо разом з американським прапором», — пообіцяв «отаман».

За його словами, причиною таких дій стала «образа держави, а це не можна терпіти».

Тим часом, російський рубль продовжує падати третій день поспіль.

Сьогодні, 11 квітня, долар піднімався до 64,77 рубля, максимуму з грудня 2016 року, євро — до 80,15 рубля — максимуму з березня 2016 року.

Офіційний курс євро до рубля, встановлений Банком Росії на 11 квітня, виріс на 4,97 руб., до 76,85 руб., курс долара виріс на 3,8 руб., до 62,36 руб.

6 квітня управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти 7 російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, та ще 17 російських вищих посадових осіб.