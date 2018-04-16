Встають з колін: у Росії люди за кілька секунд розтягли візки з простроченими продуктами з супермаркету (відео)

Росіяни заявляють, що не бачать в цьому нічого принизливого і майже всі прострочені продукти пускають в хід.

Ролик, в якому жителі російського Саратова б'ються за візок з простроченими товарами з супермаркету, набирає популярність в мережі.

Про це пише "Медиаликс".

У ролику зображено момент, коли працівники магазину вивозять прострочену їжу на візках, щоб викинути її у смітник, а потім повертаються назад. Але на шляху частину візків перехоплюють люди, які спеціально чекають співробітників з прострочкою. Вони товпляться над продуктами і спішно розпихають їх по своїх сумках. При цьому видно, що деякі з них одягнені досить пристойно.

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Багатьох користувачів таке видовище обурило, однак, за словами самих саратовців, вони не бачать в цьому нічого принизливого і майже всі продукти, які викидаються магазином пускають в хід.

Відео стало популярним в інтернеті після того, як його опублікував користувач твіттера з ніком Виборна Навка, який порівняв те, що відбувається на записи з полюванням за їжею в часи постапокаліпсису і назвав його невтішним. Ролик набрав майже 30 тисяч переглядів, а поділилася ним майже тисяча осіб.

У коментарях до відео писали, що така картина типова для Росії, що є досить невтішним.

Як повідомляв УНІАН, РосТБ видало кадри обстрілу Луганська за атаку на Сирію. Матеріал «Росії 24» від 13 квітня супроводжувався плашкою «Сирія». При цьому на п'ятій хвилині репортажу видно, що кадри дублюють відео 2015 року. У телесюжеті кадри з обстрілом Луганська в лютому 2015 року починаються з 04:20.