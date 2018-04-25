У засніженому Єкатеринбурзі школярів вивели репетирувати парад Перемоги в літньому одязі (фото)

Організатори пояснили, що всі учасники були заздалегідь проінформовані про проведення заходу на вулиці.

У російському місті Єкатеринбург учні школи в літньому одязі взяли участь у репетиції параду Перемоги, незважаючи на снігопад.

Про це повідомляє телеканал 360.

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Пройти строєм по снігу було їх добровільним рішенням, діти перебували на заході з їх батьками, стверджують в оргкомітеті III Всеросійського патріотичного конкурсу «Сини і Дочки Вітчизни».

Організатори пояснили, що всі учасники були заздалегідь проінформовані про проведення заходу на вулиці. Співрозмовниця на ім'я Ольга додала, що погода піднесла сюрприз, що стало несподіванкою для всіх.

Присутнім нібито запропонували відмовитися від участі. Організатори були готові перенести стройовий спів або відпрацювати заочно інші варіанти. Однак їхні керівники та батьки не стали переривати урочисті збори.

«Ті, хто хотів, вони самі сказали, що у будь-якому випадку будуть виступати. Ми попросили дітей одягатися, ми не роздягали їх, зовсім необов'язково марширувати, журі розуміє все. Керівники наполягли, щоб вони виступали так. Це було їхнє бажання», – сказала Ольга.

Вона також пояснила, що перенести конкурс всередину приміщення було неможливо. «У Будинку офіцерів є тільки малий зал, де підлоги перебувають в аварійному стані. «Вірогідність того, що там діти могли отримати травму була набагато більше», – стверджує вона.

Директор МБОУ ЗОШ № 24 міста Озерська Челябінської області Наталія Азієва розповіла, що діти самі наполягали на участі у конкурсі, батьки нібито їм не забороняли.

«Наскільки я знаю, я сама дітей проводжала, кожен з діток їхав з батьками. Мабуть, батьки прийняли таке рішення. Ми в будь-якому випадку відстежуємо погоду. Сніг йшов і в Єкатеринбурзі, і в Озерську. Діти поїхали одягнені. Ми не могли дітей роздягнути, таке рішення можуть прийняти тільки батьки», – сказала Азієва.