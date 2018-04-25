Російські вчені закликали зупинити "шкідливу діяльність" Роскомнагляду

У зверненні до російського уряду вони зазначають, що "через непрофесійні дії Роскомнагляду" вчені позбулися доступу до спеціалізованих наукових ресурсів.

Товариство наукових працівників (ТНП) звернулося до прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва з проханням «припинити шкідливу діяльність Роскомнагляду», через спроби якого заблокувати Telegram виявилися недоступними безліч наукових і освітніх сайтів.

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Відкритий лист опубліковано на порталі ТНП. З нього випливає, що "через непрофесійні дії Роскомнагляду вчені позбулися доступу до спеціалізованої мережі наукових контактів ResearchGate, до архівів наукових журналів найбільшого видавництва Wiley, до центрального сховища бібліотек Java, сайту журналу Science і пошукової системи Google".

Крім того, була зірвана подача заявок на конкурси грантів, проведених Російським фондом фундаментальних досліджень, частково паралізований навчальний процес в таких вузах, як МДУ і ВШЕ, і ускладнений доступ до сайту Вільного мережевого співтовариства «Диссернет», який «розкрив масштабні некоректні запозичення чужих матеріалів в дисертаціях багатьох недобросовісних авторів, у тому числі голови Роскомнагляду».

Автори листа висловили обурення перебоями в роботі мережі. «Та шкода, яку завдали дії цього відомства російській науці і освіті, а значить і всьому суспільству, ніяк не може бути виправдана необхідністю виконання судового рішення стосовно однієї приватної компанії», - підкреслили вчені.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Таганський районний суд Москви ухвалив заблокувати Telegram. Причиною обмеження доступу стала відмова сервісу надати ФСБ ключі шифрування, що дозволяють читати листування користувачів. Представники Роскомнагляду заблокували мільйони IP-адрес, велика частина з яких належала компаніям Google і Amazon. Через активні дії відомства постраждали деякі сторонні сервіси, включаючи месенджер Viber.