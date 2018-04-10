Депутати Держдуми РФ не змогли пояснити, що таке ключі шифрування Telegram (відео)

Глава фракції ЛДПР порівняв ключі шифрування месенджера з ключами від квартири.

Журналісти «Русской службы BBC» у зв'язку з позовом про блокування месенджера Telegram провели серед депутатів Держдуми РФ опитування, в якому просили їх пояснити простою мовою, що таке «ключі шифрування».

Так, віце-спікер держдуми Петро Толстой заявив, що ключі шифрування – це «бажання дотримуватись закону, який діє в країні».

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Депутат Раїса Карамзіна відповіла, що не може пояснити цього, тому що парламент за закон ще не голосував, але обіцяла розібратися у питанні до другого читання (зазначається, що в 2016 році Карамзіна проголосувала за так званий «Закон Ярий» в трьох читаннях).

Одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський порівняв ключі з ПІН-кодом у банку.

«Ключі від квартири. Ключі дайте! Інакше – будемо ламати двері», - заявив очільник фракції ЛДПР журналістам ВВС.

Голова комітету зв'язку Леонід Левін назвав ключі «певною математичною програмою», а депутат Держдуми Євген Ревенко зазначив, що рівень дискусій про можливість передачі владі ключів – не на рівні законодавців. «Законодавець встановив норму – її треба виконувати», - заявив він.

Журналісти, в свою чергу, розповіли, що ключі шифрування – це код, який використовується в криптографічному алгоритмі Telegram для читання повідомлень.

Нагадаємо, 20 березня Верховний суд відхилив позов Telegram до ФСБ. Месенджер вимагав визнати недійсним наказ спецслужби, яким йому призначено штраф у розмірі 800 тисяч рублів (близько 370 тисяч гривень) за відмову передати ключі для шифрування інформації.

Після цього Роскомнагляд заявив, що вимагає від Telegram надати ці ключі ФСБ протягом 15 днів. У разі невиконання вимоги відомство погрожувало звернутися до суду.

6 квітня Роскомнагляд подав позов в Таганський районний суд міста Москви з вимогою блокування месенджера Telegram.