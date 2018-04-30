У Петербурзі танк наїхав на відвідувачів виставки (відео)
17:58, 30 квітня 2018Русский міръ
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Постраждали три людини: підлітки отримали забої, а чоловік забив ребро і зламав ногу.
Організатори фестивалю влаштували катання на танку Т-60 / "Фонтанка.ру"
У Санкт-Петербурзі танк наїхав на відвідувачів виставки. Одному з очевидців вдалося зняти момент наїзду.
Про це повідомляє "Фонтанка.ру".
Як видно із запису, організатори фестивалю «Бойова сталь» влаштували катання на танку Т-60. Городянам з дітьми дозволили сісти верхи на броню без будь-якого натяку на дотримання техніки безпеки. В результаті у процесі подолання піщаного насипу важка машина підстрибнула, два їздця не витримали і впали. Техніка вагою 6 тонн продовжила рух, її гусениця вдавила людей в пісок.
В результаті постраждали три людини - 1985, 2003 і 2008 років народження - і всі вони живі. Підлітки отримали забої, а чоловік забив ребро і зламав ногу.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії танк Т-72 перекинувся на трасі й злетів у кювет.
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