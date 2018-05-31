У російській лікарні пацієнтів лікуватимуть за допомогою молитви

«Нашому камчатському жителю буде легше впоратися з хворобами і скорботами за допомогою священика», - зазначили в церкві.

У Росії в одній з лікарень в Камчатському краї пацієнтів лікуватимуть за допомогою молитви.

Про це повідомляє Ura.ru.

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Представники російського медустанови і церкви вирішили, що потрібно лікувати не тільки тіло, але і душу — останнім якраз планують займатися священики.

«Людина — це не тільки збори кісток, жил, органів, це ще й жива душа. Тіло дуже тісно пов'язане з душею. Лікар покликаний лікувати тіло, а ось священик має владу лікувати душі», — сказав архієпископ Петропавловський і Камчатський Артемій, чиї слова наводяться на сайті єпархії. Він додав, що сестри милосердя і раніше приходили в лікарню. «Нашому камчатському жителю буде легше впоратися з хворобами і скорботами за допомогою священика», — зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у вікнах будинків російського міста до ЧС-2018 малюють щасливих людей.