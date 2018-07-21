У Росії збираються визнати ведмедів стратегічним об'єктом

У пояснювальній записці до документа сказано, що ці тварини затребувані на чорному ринку.

У Росії до переліку стратегічно важливих ресурсів і товарів включили ведмедів і кабаргів.

Про це сказано в законопроекті, внесеним ФСБ, передає Страна.

Дані заходи прийняті для посилення відповідальність за контрабанду бурих і гімалайських ведмедів.

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За контрабанду ведмедів пропонується встановити відповідальність, яка передбачає покарання у вигляді ув'язнення на термін до десяти років, якщо злочин скоїла одна людина, і до 12 років, якщо діяла група. У пояснювальній записці до документа сказано, що дані тварини затребувані на чорному ринку.

Міжнародний союз охорони природи вважає бурого ведмедя видом, можливість вимирання якого викликає найменші побоювання, а у гімалайського ведмедя взагалі немає охоронного статусу. Кабарг відноситься до вразливого виду, який ризикує незабаром стати вимираючим.