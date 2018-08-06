Жириновський боїться «плану Заходу» щодо розвалу Росії: Україні віддадуть Курськ та Брянськ (відео)

Російський політик закликав не називати свої фантазії теорією змови, підкресливши, що мова йде про «реальну політику».

Захід готує новий план з розвалу Росії, згідно з яким Україні дозволять прийняти до свого складу ряд міст, що сьогодні входять до складу РФ.

Таку заяву зробив в ефірі політичного ток-шоу на каналі «Росія 1» одіозний російський парламентар Володимир Жириновський. За його словами, раніше Захід вже реалізував план з розчленування Радянського Союзу (в термінології Жириновського – «гарвардський» проект).

«Два проекти у них було... Гарвардський і Хьюстонський. Гарвардський вони виконали, розчленувати СРСР на 15 частин. Чиїми руками? Горбачов – комуніст, Єльцин – комуніст. Ну, для видимості, вони демократи», – поділився інформацією політик.

При цьому, Жириновський закликав не називати це теорією змови, підкресливши, що мова йде про «реальну політику».

«Тепер залишився «хьюстонський проект». Це про що? Розділити нинішню Росію, от сьогоднішню. Припустимо, фінам дозволити Карелію забрати, японцям — Курили, естонцям — частину Псковської області, Польща Львів забере», – заявив він, не уточнивши при цьому, чому в ході розчленування РФ Польща має «забрати» українське місто.

Тим не менш, Україну, згідно з представленим Жириновським планом, також очікують територіальні надбання.

«Україні вже подарунок готовий. Їм (написано прямо в тексті) дозволяється забрати Бєлгород, Курськ, Орел та Брянськ. Ось їм це подарунок», – попередив російський парламентар.

Як повідомляв УНІАН, у липні Жириновський в ефірі росТБ поділився мріями про «руську землю до Карпат». За його словами, РФ може призупинити будівництво «Північного потоку-2» і «Турецького потоку» в тому випадку, якщо «Трамп віддасть Україну» Москві.