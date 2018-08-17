Скандальний російський актор влаштував п'яний дебош у літаку в окупованому Криму (фото)

Інцидент стався в літаку, який вилітав із Сімферополя до Москви.

Скандальний російський актор Олексій Панін влаштував п'яний дебош у літаку.

Як повідомляється в Telegram-каналі Super, інцидент стався в літаку, який вилітав із Сімферополя до Москви.

"Інцидент стався на борту, що вилітав з Сімферополя до Москви: через неадекватну поведінку актора літак не зміг злетіти, а Паніна зняли з рейсу у супроводі поліції", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, россиский актор Олексій Панін публічно висловлювався про те, що АР Крим є російською територією, і цю територію потрібно розширити до Одеси.