Скандальний російський актор влаштував п'яний дебош у літаку в окупованому Криму (фото)
08:34, 17 серпня 2018Русский міръ
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Інцидент стався в літаку, який вилітав із Сімферополя до Москви.
З-за неадекватної поведінки актора літак не зміг злетіти / Telegram-канал Super
Скандальний російський актор Олексій Панін влаштував п'яний дебош у літаку.
Як повідомляється в Telegram-каналі Super, інцидент стався в літаку, який вилітав із Сімферополя до Москви.
"Інцидент стався на борту, що вилітав з Сімферополя до Москви: через неадекватну поведінку актора літак не зміг злетіти, а Паніна зняли з рейсу у супроводі поліції", - зазначається в повідомленні.
Telegram-канал Super
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Telegram-канал Super
Telegram-канал Super
Нагадаємо, россиский актор Олексій Панін публічно висловлювався про те, що АР Крим є російською територією, і цю територію потрібно розширити до Одеси.
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