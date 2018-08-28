Путін влаштував собі фотосесію в горах і підірвав соцмережі (фотожаби)

Путіна зобразили героєм фільмів "Залізна людина", "Люди в чорному" і "Горбата гора", ігор Skyrim і DayZ.

Президент Росії Володимир Путін вирушив на вихідні в республіку Тиву на річці Єнісей на відпочинок разом з підлеглими. Глава РФ влаштував собі фотосесію, знімки з якої миттєво розтягнули на меми в мережі.

Меми на найрізноманітніші теми опубліковані в пабликах Лентача, Цього Лентача і в коментарях TJ.

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Путіна представили героєм фільмів "Залізна людина", "Люди в чорному" і "Горбата гора", ігор Skyrim і DayZ.

Найпопулярнішою ідеєю для фотожаб стало поєднання Путіна з кричущим ковбоєм з кліпу-мема на пісню Big Enough.

Як повідомляв УНІАН, росіяни "втратили" свого прем'єра Медведєва: не з'являвся на публіці 9 днів.