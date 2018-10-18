"Росія, прощавай": росіянка, обвинувачена в екстремізмі за меми в соцмережах, втекла до України

Проти мешканки Барнаула раніше порушили справу про екстремізм і образу почуттів віруючих через картинки з Ісусом Христом.

Фігурантка кримінальної справи про екстремізм за меми в соцмережах Марія Мотузна виїхала з Росії в Україну.

Про це повідомляє "Ехо Москви". У твіттері дівчина спростувала повідомлення про те, що вона має намір просити політичний притулок в Україні.

Перше, що я побачила в Києві

Дякую всім, Росія, прощай) pic.twitter.com/K7FTJyBL3H — Frolová (@La72La) October 17, 2018

Проти мешканки Барнаула раніше порушили справу про екстремізм і образу почуттів вірян через картинки з Ісусом Христом, розміщені у соцмережі Вконтакте. Мотузна провину не визнала. У суді вона розповіла, що оперативники обманом змусили дати свідчення.

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Минулого тижня суд в Барнаулі повернув справу до прокуратури. Захист зазначав, що стороні звинувачення так і не вдалося встановити, що Мотузна хотіла своїми діями завдати шкоди конституційному ладу. Дівчина припустила, що після повернення справи в прокуратуру вона буде припинена. Президент Росії Володимир Путін на початку місяця запропонував декриміналізувати 282 статтю Кримінального кодексу РФ, замінивши перше порушення за нею адміністративним.

Раніше повідомлялося, що громадянського активіста і блогера, інваліда 2-ї групи Едуарда Нікітіна в Росії судять за публікацію анекдоту в соцмережі "ВКонтакте", і за цією статтею йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.