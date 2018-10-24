"За півроку ще підтягнули": Путіна спіймали на виверті зі зростом (фото)
11:58, 24 жовтня 2018Русский міръ
3791 0
Опубліковано фото з зустрічі Путіна з помічником президента США Джоном Болтоном.
Офіційний зростання Путіна - 172 см / Олексій Голобуцький в Telegram-каналі
У мережі помітили черговий прийом зі зростом глави Росії Володимира Путіна.
Про нову "аномалію" з лідером РФ написав політолог Олексій Голобуцький в Telegram-каналі, опублікувавши фото з зустрічі Путіна з помічником президента США Джоном Болтоном.
Читайте також"Ми потрапимо до раю, а вони просто здохнуть": реакція соцмереж на промову Путіна про ядерну війну (фотожаби)
"Фото сьогоднішньої зустрічі Путіна (офіційно 172 см) з Джоном Болтоном (176 см) - і поруч фото їх же зустрічі 27 червня. За півроку Путіна, здається, ще трохи підтягнули", - пожартував він.
Як повідомляв УНІАН, у мережі набирає популярність матірна пісня Макаревича про "ядерної війни" Путіна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter