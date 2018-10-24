"За півроку ще підтягнули": Путіна спіймали на виверті зі зростом (фото)

Опубліковано фото з зустрічі Путіна з помічником президента США Джоном Болтоном.

У мережі помітили черговий прийом зі зростом глави Росії Володимира Путіна.

Про нову "аномалію" з лідером РФ написав політолог Олексій Голобуцький в Telegram-каналі, опублікувавши фото з зустрічі Путіна з помічником президента США Джоном Болтоном.

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"Фото сьогоднішньої зустрічі Путіна (офіційно 172 см) з Джоном Болтоном (176 см) - і поруч фото їх же зустрічі 27 червня. За півроку Путіна, здається, ще трохи підтягнули", - пожартував він.

Як повідомляв УНІАН, у мережі набирає популярність матірна пісня Макаревича про "ядерної війни" Путіна.