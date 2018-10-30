У Дагестані п'яний поліцейський програв сам собі в "російську рулетку" і потрапив до реанімації

Поліцейський подумав, що обойма порожня, і вирішив виконати свій улюблений фінт.

У російському Дагестані поліцейський програв в російську рулетку і зараз знаходиться в реанімації.

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, в хасав'юртівському кафе відпочивали 10 співробітників поліції. У одного з них – співробітника Центру з протидії екстремізму Саїда – є дивна звичка. Напідпитку він грає з пістолетом: витягує патрони, підносить дуло до скроні і театрально спускає курок.

«На цей раз Саїд відпочивав на всі гроші: запалював на танцмайданчику, в перервах стріляв на вулиці в повітря – усе як зазвичай. Поліцейський подумав, що обойма порожня, і вирішив виконати свій улюблений фінт. Тільки в пістолеті залишався ще один патрон. Зараз чоловік у реанімації у важкому стані», – йдеться в повідомленні.