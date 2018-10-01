У Москві двоє поліцейських обстріляли перехожого за зауваження

Чоловік постраждав за те, що зробив поліцейським зауваження — за його словами, ті йшли вулицею і стріляли в повітря з травматичного пістолета.

У Москві двоє поліцейських обстріляли чоловіка з травматичного пістолета.

В управлінні зазначили, що 30 вересня в чергову частину надійшло повідомлення про конфлікт на Дербеневській вулиці. Про це в понеділок, 1 жовтня, повідомляється на сайті столичного відділення МВС.

Прибулі на місце співробітники поліції виявили 25-річного чоловіка з пораненнями від травматичної зброї. Потерпілий був госпіталізований, а оперативники карного розшуку невдовзі затримали підозрюваних — двох співробітників відділу МВС Росії по Даниловському району.

Читайте такожУ Росії першокласникам вручили щоденники із серпом та молотом (фото)

«У разі встановлення вини лейтенант і старший сержант поліції будуть звільнені з органів внутрішніх справ за негативними мотивами і отримають передбачене законом покарання, а їх керівники будуть притягнуті до суворої дисциплінарної відповідальності», — повідомили в прес-службі МВС, зазначивши, що матеріали справи будуть передані в Слідчий комітет.

За даними «МК», поранений чоловік виявився жителем П'ятигорська. Він постраждав за те, що зробив поліцейським зауваження — за його словами, ті йшли вулицею і стріляли в повітря з травматичного пістолета. Чоловік отримав кілька поранень у груди, живіт і голову.

Зазначається, що інцидент стався не в робочий час поліцейських, один з них перебував у відпустці.