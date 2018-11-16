У Росії оголосили "шпиль" словом року

Другим за популярністю в РФ стало слово "пенсійний" – через реформу, що підвищує вік виходу на пенсію.

Проректор Державного інституту російської мови ім. А. Пушкіна Михайло Осадчий оголосив "шпиль" словом 2018 року.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Москва", передає Радіо Свобода.

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За словами Осадчого, раніше це слово використовувалося рідко, але в 2018 році набрало популярності через згадки в соцмережах Олександра Петрова та Руслана Боширова. Британська влада звинувачує їх в отруєнні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки в Солсбері.

Люди, що назвалися Петровим і Бошировим, заявили в ефірі каналу RT, що приїжджали в британське місто подивитися на "знаменитий "Солсберецький собор" та його шпиль. Це породило безліч мемів у соціальних мережах.

А російський комік Семен Слєпаков опублікував в мережі відео «Пісня про солсберецькі шпилі», присвячене отруювачам Скрипаля Петрову і Боширову.

Михайло Осадчий також заявив, що другим за популярністю стало слово "пенсійний" – через реформу, що підвищує вік виходу на пенсію в Росії. Проректор інституту підкреслив, що обидва слова є його особистим вибором, на який, зокрема, вплинуло "наявність символічного сенсу, значущого для суспільства".

Раніше Оксфордський словник назвав словом 2018 року прикметник "токсичний" (toxic). За версією авторів дослідження, воно відображає настрій року і має потенціал стати терміном культурного значення. У поясненні також зазначалося, що словосполучення "токсичний хімікат" має особливе значення, так як отруєння Скрипалів у цьому році вразило весь світ.

Велика Британія поклала відповідальність за отруєння в Солсбері особисто на президента Росії Володимира Путіна.