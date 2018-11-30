Шнуров написав вірш про заборону в'їзду російським чоловікам до України

Заборона в'їзду в Україну введена для російських чоловіків віком від 16 до 60 років.

Соліст російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров відреагував на заборону України на в'їзд до країни чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років.

На своїй сторінці в Instagram музикант опублікував вірш, в якому написав, що якось в Україну він точно приїде.

Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году

Будем слушать, как прежде друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що громадянам чоловічої статі з Російської Федерації віком від 16 до 60 років обмежений в'їзд на територію України у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України.