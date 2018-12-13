"Невдалий художній прийом": на росТБ пояснили фейк про "робота" Бориса (відео)

На росТБ звинуватили ЗМІ, в тому числі і українські, в тому, що вони поглумилися над невдалим формулюванням журналіста.

Після скандального сюжету про "найсучаснішого робота" Бориса на технофорумі в Ярославлі, який виявився аніматором в костюмі, на федеральному російському каналі "Росія 24" випустили новий сюжет з назвою "Галас знічев'я: хто ополчився на робота Бориса".

Читайте такожРечниця МЗС РФ зганьбилася через використання фейкової цитати Тетчер в якості прикладу "русофобії"

У ньому ведучий звинуватив ЗМІ, в тому числі і українські, в тому, що вони поглумилися над невдалим формулюванням журналіста, який вів репортаж.

"Зрозуміло, тему швидко підхопила українська преса і тон цих публікацій вже знущальний", - підкреслює ведучий.

У сюжеті заявляють, що аніматор в костюмі робота проводив на форумі флешмоб для школярів і нібито ніхто не намагався видати його за справжнього робота, а ЗМІ "просто не зрозуміли задум" через "незовсім вдалий художній прийом, який використав кореспондент".

"Я був абсолютно впевнений, що, за аналогією з Дідом Морозом, абсолютно точно впізнають аніматора в костюмі", - заявив журналіст, який підготував репортаж з форуму.

Зазначимо, що у коментарях під відео, користувачі пишуть, що в такі виправдання не вірять.

"Чергова брехня", "Як убого зіскакуєте", "В черговий раз сіли в калюжу і намагаються виправдатися", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, в репортажі журналіст розповідає, що на форумі у школярів "є можливість подивитися на самих сучасних роботів", а потім показує "робота" Бориса, який знає математику, говорить і навіть вміє танцювати.