У Росії на "форумі Путіна" аніматора в костюмі видали за "найсучаснішого робота" (фото, відео)

Після викриття фейку відео зникло з офіційних каналів.

У російському місті Ярославлі відкрився форум «ПроеКТОриЯ», який щорічно проводиться за розпорядженням Володимира Путіна. Раніше захід називався «Майбутні інтелектуальні лідери Росії».

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У день відкриття на форумі показали робота Бориса, який нібито знає математику, вміє ходити, говорити і танцювати під пісню «Skibidi». Борису присвятили частину сюжету в новинах на каналі «Росія 24», назвавши його «найсучаснішим роботом». Показаний на сцені «ПроеКТОрии» робот викликав безліч питань, повідомляє TJournal.

Користувачів збентежила відсутність датчиків, дивні рухи робота і те, що про розробку цього «дива техніки» раніше нічого не було відомо, хоча зазвичай подібні проекти висвітлюються в ЗМІ.

Відповідь було знайдено після нетривалого пошуку за запитом «костюм робота». Виявилася що на технофорумі показали не робота, а костюм робота «Альоша». На одному з кадрів навіть видно шию аніматора.

Продавці «Альоші» заявляють, що «дизайн і технічне виконання цього костюма створюють майже повну ілюзію того, що перед вами справжній робот» і що «візуально здається, що робот, схожий на робота Asimo, ходить злегка навприсядки, але насправді аніматор всередині ходить прямо і відчуває себе цілком комфортно».

Сьогодні вранці «Росія 24» видалила зі свого YouTube-каналу сюжет програми «Вести Ярославль» з роботом Борисом.

Як повідомляв УНІАН, у річницю Евромайдана на росТБ показали сюжет про "злиденного українця", він виявився беларусом.