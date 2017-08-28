У Єкатеринбурзі чоловіку довелося пришивати голову після святкування дня народження
Поліція з'ясовує, де п'яному імениннику ледь не відрізали голову - вдома або на вулиці.
У Єкатеринбурзі лікарі змогли врятувати чоловіка, якому фактично відрізали голову. Операція тривала кілька годин, повідомляють Вести.
Після того, як він зміг говорити, чоловік розповів, що він добряче випив, відзначаючи свій 38-й день народження. Що було далі, він не пам'ятає.
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Прокинувся чоловік вже в реанімації з практично заново пришитою головою. Лікарі кажуть, що пацієнт поступив у вкрай важкому стані.
"Був ризик, що він помре від сильної втрати крові. Звісно, якщо говорити по-простому, то у нього була фактично відрізана голова. Якщо ніж потрапив би на міліметр далі в сторону і перерізав сонну артерію, ми б опинилися безсилі", - розповів журналістам завідувач відділення щелепно-лицевої хірургії Костянтин Львів.
Поліція розслідує цю обставину. Зараз підозрюються як теща і тесть, які були вдома в той час, коли чоловік випивав, так і зловмисники, які могли порізати його на вулиці.