У ЗМІ з'явилася інформація про призначення нібито доктора економічних наук Олексія Варочка гендиректором Центру ім. Хрунічева в РФ. Дисернетівці полізли до Російської держбібліотеки (РДБ) і знайшли там каталожну картку на його ім'я, в якій була робота: "Сутність іпотеки, бюджету та інвестицій у підйомі економіки нової Росії: коротка наукова доповідь на здобуття наукового ступеня гранд-доктор філософії", йдеться у розслідуванні "Новой газеты".

Журналісти дивуються, що докторська з економіки лише на 35 сторінках. Однак тут примітна організація, яка видала цей "вчений ступінь".

"Їх присуджує так званий "Світовий інформаційно-розподілений університет" у Брюсселі (який, очевидно, слід в межах цієї колонки перейменувати в Нью-Васюки). Жертвами бельгійських пройдисвітів стали як мінімум 50 російських чиновників, депутатів і приватних осіб. Як ми це дізналися? За невдалим для Варочка та інших клієнтів цієї фабрики збігом долі, брюссельська крамничка, яка видавала ці "учені ступені", надто намагалася імітувати діяльність цієї ВАК, посилаючи автореферати та повні тексти робіт в РДБ. Мабуть, за завітом Петра Великого — "щоб дурість кожного було видно", - розповідають у "Новой газете".

Відомо, що "Всесвітній інформаційно-розподілений університет" — "млин дипломів" — так його характеризує публікація від 31 січня 2008 року в бельгійській "Ла Лібр".

Цей "університет" не має жодних ознак реєстрації як навчального закладу в Бельгії й присуджує вчені ступені, яких не існує.

Журналісти вирішили перевірити отримання докторського фантика Варочком направили запит до центру Хрунічева. "Вчений ступінь доктора економічних наук присуджено "АНО ВАКК" (29 січня 2004 року), копія диплома перебуває у відділі з управління персоналом підприємства; інших вчених ступенів Варочко наразі не має. Контракт не передбачає надбавок та інших переваг за вчені ступені", - йдеться у відповіді.

Таким чином, зазначили в "Новой газете", прес-служба Центру ім. Хрунічева у своїй офіційній відповіді підтвердила, що "докторська їхнього начальника має ту ж ціну, що й обгортка від докторської ковбаси".

"Всесвітній інформаційно-розподілений університет", в якому виконана дисертаційна" Варочка, як і "АНО ВАКК", "яке присудило" йому ступінь доктора наук, — це російські автономні некомерційні організації, засновані в Москві в 2002 році і ліквідовані в 2012, наголосили журналісти.

Обидві організації, зареєстровані за однією й тією ж адресою, троє засновників обох організацій — одні й ті ж фізичні особи. "АНО ВАКК" має таке ж право присуджувати вчені ступені, як і "АНО Товариство захисту тварин". У Російській Федерації присуджує вчені ступені держава в особі ВАК.

"Призначення видатного вченого керівником Хрунічевського центру, ймовірно, посилить Тихоокеанську підводну групу штучних супутників Землі", - підсумували в "Новой".

Як повідомляв УНІАН, у Росії правоохоронні органи не відкидають ймовірності підміни металів, які використовуються при будівництві двигунів другої і третьої ступені ракети-носія "Протон-М" на "Воронезькому механічному заводі" (ВМЗ).