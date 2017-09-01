День знань почекає: у деяких школах Москви перенесли лінійки через Курбан-Байрам (фото)

15:35, 01 вересня 2017
Русский міръ
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200 тисяч московських мусульман зібралися у соборних мечетях на проповідь і молитву.

Курбан-Байрам у Москві / REUTERS

З раннього ранку 1 вересня у Москві та Санкт-Петербурзі проходить святкування Курбан-Байраму. 200 тисяч московських мусульман зібралися у соборних мечетях на проповідь і молитву. Цього року свято збіглося з першим днем нового навчального року.

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Через скупчення мусульман біля соборної мечеті на Проспекті Миру були перекриті сусідні вулиці і закрито метро.

У деяких школах Москви та Підмосков'я у зв'язку зі святом перенесли школьні лінійки. Так, в школі номер 2107 недалеко від соборної мечети лінійку перенесли на 4 вересня. У Підмосков'ї вирішили перенести лінійки в 35-ти школах.

Курбан-Байрам - мусульманське свято закінчення Хаджу (паломництва до Мекки).

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Теги: #Курбан-байрам#мусульмани у Росії