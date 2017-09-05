Цукерберг в шоці: у Росії з’явилася мережа Facebook.ru (відео)

15:32, 05 вересня 2017
Русский міръ
501 0

Домен «Facebook.ru» належить російській платіжній системі "Золота корона". 

У Росії з`явилася нова соцмережа із добре знайомою нам назвою - Фейсбук.ру. Про розповідається у сюжеті програми "Гроші". 

Читайте такожУ Росії в День пенсіонера бабці обікрали дітей, які їх вітали (відео)

Домен «Facebook.ru» належить російській платіжній системі "Золота корона". Корпорація Цукерберга таким нахабством шокована і вимагає негайно припинити використання товарного знака та до кінця вересня безкоштовно передати домен.

В інакшому випадку їм загрожує позов на гіганську суму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #мережа Facebook.ru#Facebook.ru в Росії