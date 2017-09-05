Цукерберг в шоці: у Росії з’явилася мережа Facebook.ru (відео)
15:32, 05 вересня 2017Русский міръ
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Домен «Facebook.ru» належить російській платіжній системі "Золота корона".
У Росії з'явилася мережа Facebook.ru
У Росії з`явилася нова соцмережа із добре знайомою нам назвою - Фейсбук.ру. Про розповідається у сюжеті програми "Гроші".
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Домен «Facebook.ru» належить російській платіжній системі "Золота корона". Корпорація Цукерберга таким нахабством шокована і вимагає негайно припинити використання товарного знака та до кінця вересня безкоштовно передати домен.
В інакшому випадку їм загрожує позов на гіганську суму.
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