Цукерберг в шоці: у Росії з’явилася мережа Facebook.ru (відео)

У Росії з`явилася нова соцмережа із добре знайомою нам назвою - Фейсбук.ру. Про розповідається у сюжеті програми "Гроші".

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Домен «Facebook.ru» належить російській платіжній системі "Золота корона". Корпорація Цукерберга таким нахабством шокована і вимагає негайно припинити використання товарного знака та до кінця вересня безкоштовно передати домен.

В інакшому випадку їм загрожує позов на гіганську суму.