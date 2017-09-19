Російське весілля у Венеції закінчилося масовою бійкою - гості обмінялися ударами, стусанами і ляпасами

Три людини затримані після бійки на російському весіллі на одному з островів Венеціанської лагуни. Про це повідомили в поліцейському управлінні італійського міста, передає РІА Новости.

Сварка між гостями свята спалахнула вранці у понеділок. До того моменту весілля, на яке були запрошені 250 осіб, тривало вже третій день.

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"Крики всередині ресторану переросли у бійку перед головним входом і причалом для гостей. Щоб розняти забіяк, не вистачило зусиль двох охоронців готелю й бармена. Учасники бійки обмінювалися ударами, стусанами і ляпасами, частина з яких дісталася й персоналу закладу", — заявили у поліції.

Співробітники поліції та готелю, які брали участь у бійці, отримали медичну допомогу й відмовилися подавати заяви. На цьому конфлікт виявився вичерпаний.

Як повідомляв УНІАН, у російському місті Казань посеред вулиці влаштували бійку чоловіки в костюмах Бетмена, Людини-Павука й Санта Клауса.