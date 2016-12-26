Екшн по-російськи: в Казані посеред вулиці побилися Бетмен, Людина-Павук і Санта-Клаус (відео)

Відео зіткнення супергероїв активно обговорюють користувачі соцмереж.

Коментуючи ролик, інтернет-юзери припускають, що причиною зіткнення стала, як завжди, боротьба за територію. Однак дехто вважає, що відео є постановочним. При цьому на початку відео зрозуміло, що оператор спочатку хотів акцентувати свою увагу на іншому конфлікті з участю вихідців з Кавказу.

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На відео видно, як людина в костюмі Бетмена налітає на «Людину-павука» і наносить декілька потужних ударів. Однак на допомогу «спайдермену» прибігає чоловік, вдягнений у Санта-Клауса і відганяє агресивного героя міста Готем.

Після цього бійка зійшла нанівець.

Пропонуємо нашим читачам оцінити на відео екшн, народжений на вулицях Казані.

Як повідомляв УНІАН, у квітні двійники російського поета Олександра Пушкіна і революціонера Володимира Леніна, що заробляють на фотографіях з туристами, влаштували бійку біля Червоної площі.