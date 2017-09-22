У російському Іваново чоловік встромив осиковий кілок в могилу шкільного кривдника

Житель Іваново помстився померлому 20 років тому однокласнику за шкільні образи, встромивши в його могилу осиковий кілок і порубавши надгробок. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на місцеве управління МВС.

В чергову частину відділу МВС Росії по Комсомольському району звернулася місцева жителька й розповіла поліцейським, що на місцевому кладовищі була сплюндрована могила її сина, трагічно загиблого 20 років тому.

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"У ході перевірки правоохоронцями було встановлено, що на кладовищі в селищі Марково сокирою пошкоджений один з пам'ятників, а в могилу увіткнутий осиковий кіл", — йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що до злочину причетний 42-річний уродженець Марково, нині проживає в Іваново. На момент скоєння злочину він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"За словами підозрюваного, опоганив місце поховання він через особисту неприязнь до померлого. Нібито багато років тому, ще в початкових класах школи, цей однокласник обзивав і ображав його", — повідомили в поліції.

Поліцейські порушили справу за статтею "пошкодження або осквернення місць поховання", яка передбачає до трьох місяців арешту.

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