У Росії чоловік спробував розрубати подвійну суцільну сокирою (відео)

Автомобілісти з Тольятті зняли на відео, як місцевий мешканець за допомогою сокири намагається перетворити подвійну суцільну на переривчасту, а можливо, й повністю стерти з полотна траси.

Чоловік ретельно підготувався і навіть одягнув захисні окуляри, пише місцеве видання Tolyatty.ru.

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Користувачі мережі припустили, що чоловік хотів зробити виїзд для відвідувачів місцевого закладу громадського харчування, яким доводиться, дотримуючись правил, виїжджати із нього тільки в одну сторону.

Стерти дорожню розмітку, як з'ясувалося, підручними засобами не просто. Тому в справу пішла важка артилерія у вигляді сокири.

Як повідомляв УНІАН, у російському Єкатеринбурзі дорожні робітники закатали в асфальт старий пень.