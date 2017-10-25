Чоловіка, який напав з ножем на ведучу "Еха Москви", заарештували на 2 місяці: він частково визнав провину

Пресненський районний суд Москви у вівторок, 24 жовтня, ухвалив на два місяці - до 23 грудня - заарештувати Бориса Грица, обвинуваченого в замаху на ведучу "Эха Москвы" Тетяну Фельгенгауер. Підозрюваний вирішив не оскаржувати вердикт і частково визнав свою провину.

Як передає DW.com, в ході засідання він підтвердив, що завдав журналістці ножове поранення, проте заявив при цьому, що наміру вбивати її у нього не було.

Оскільки Гриць має подвійне громадянство - Росії та Ізраїлю, слідство визнало, що він може спробувати втекти від суду, а також знищити докази і чинити тиск на свідків.

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Для перевірки стану здоров'я підозрюваного Слідчий комітет РФ звернеться до ізраїльських колег, мотивуючи це тим, що "обвинувачений довгий час не проживав у Росії".

Між тим, як повідомила у Facebook журналістка "Эха Москвы" Ірина Воробйова, Фельгенгауер вперше після нападу звернулася до колег. У соцмережі Воробйова виклала рукописну записку, яку журналістка, що перебуває в лікарні, нібито передала через рідних.

"Всі зі мною буде добре. Дихати через трубочку навіть прикольно, - йдеться в листі. - Вперше за 16 років на радіо я виспалася".

У понеділок, 23 жовтня, Тетяна Фельгенгауер отримала поранення ножем у шию у приміщенні редакції "Ехо Москви". Нападник, громадянин Росії і Ізраїлю Борис Гриць, зайшов в будинок радіостанції на Новому Арбаті, розпилив в обличчя охоронцеві газ дратівливої дії, піднявся на 14-й поверх, напав на ведучу і завдав їй ножове поранення в шию. За словами першого заступника головного редактора Венедиктова, постраждали також два охоронці. Мотиви злочинця встановлюються.