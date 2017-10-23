Полоснули ножем по горлу: ведучу "Ехо Москви" намагалися зарізати на робочому місці (фоторепортаж)

У російській столиці скоєно напад на ведучу «Ехо Москви» Тетяну Фельгенгауер, її вдарили ножем у горло. Про це повідомляє сайт радіостанції.

«Чоловік, який увірвався на радіостанцію, вдарив ножем у горло ведучу радіостанції Тетяну Фельгенгауер. Він затриманий охороною і переданий поліції. За словами лікарів, загрози для життя Тетяни немає. Проте їй поставлений катетер, і вона госпіталізована», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляє Meduza з посиланням на телеграм-канал «Меш», пов'язаний з «Лайфом», нападників було двоє. Вони прийшли на прохідну в будинку на Новому Арбаті, де орендує приміщення «Ехо Москви», і бризнули газом з балончика в обличчя охоронцеві. Після цього вони піднялися на ліфті на поверх, де розташована радіостанція, і напали на ведучу.

За інформацією РИА Новости, яке посилається на джерело, причиною нападу на Фельгенгауер став особистий конфлікт.

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