Норвезький суд виніс вирок росіянину за спробу підірвати бомбу в центрі Осло

Норвезький суд у понеділок, 30 жовтня, засудив 17-річного росіянина за спробу підірвати бомбу в центрі Осло до дев'яти місяців в'язниці.

Як передає DW.com, суд вважає доведеним, що уродженець Інгушетії не ніс вибуховий пристрій в ліс для його випробування, а планував підірвати його біля станції метро. В той же час ця спроба не була розцінена як терористичний акт.

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Незважаючи на те, що прокуратура вимагала для юнака покарання у вигляді двох років позбавлення волі, суд, ухвалюючи рішення, врахував "низьку руйнівну силу" вибухового пристрою. Молодий чоловік зібрав його, вивчаючи ролики в інтернеті. У Норвегії він разом із сім'єю приїхав у 2010 році, а інцидент з бомбою стався в квітні цього року.

Хлопець може вийти на свободу вже в січні 2018 року, оскільки знаходиться в ув'язненні з квітня. Деякі видання пишуть, що він отримав "радикальні погляди" під впливом спілкування в месенджерах Telegram і Whatsapp.