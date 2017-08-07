У Норвегії оштрафували росіянина за незаконний перетин кордону, щоб справити малу потребу

Норвезькі прикордонники оштрафували за незаконний перетин кордону 52-річного росіянина, який до перевірки документів відійшов у ліс справити малу потребу.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на телерадіокомпанію NRK.no.

Інцидент стався вранці, коли росіянин у компанії ще двох громадян РФ прибув на пункт пропуску Стурскуг у провінції Фіннмарк.

"Він був пассажиром автомобіля, який саме мав перетнути кордон. Однак у чоловіка не було необхідних документів" - розповіли норвезькі прикордонники.

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Чоловіку потрібно було почекати, доки прикордонники проведуть необхідну перевірку.

"Поки ми перевіряли документи, він залишив кімнату очікування. Він просто встав і пішов у Норвегію, де помочився. У нас є туалет, він міг скористатися ним" - розповіли норвезькі прикордонники.

За незаконний перетин кордону росіянина оштрафували на 5 тисяч крон (понад 520 євро). Штраф він заплатив на місці.