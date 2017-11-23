"Наші традиції": в Росії продають новорічні прикраси із намальованими танками та лускунчиків-бойовиків (відео)

16:22, 23 листопада 2017
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Набір іграшок для ялинки, в який також входять кульки з військовим літаком, винищувачем та рушницею, назвали "Наші традиції".

У Москві у продаж випустили новорічні прикраси із намальованими танками. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Набір іграшок для ялинки, в який також входять кульки з військовим літаком, винищувачем та рушницею, назвали "Наші традиції".

Продають їх у найбільших супермаркетах та елітних магазинах російської столиці по 35 доларів за штуку.

Також співробітниця видання MoscowTimes Єва Хартог на своїй сторінці у твіттері опублікувала фото "дуже ввічливого лускунчика" у військовій формі, який продається у одному із магазинів Росії.

Фото twitter.com/EvaHartog

Як повідомляв УНІАН, патріарх Московський і всієї Русі Кирило заявив, що людство, загрузнувши в гріху, наближається до кінця світу.

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Теги: #новорічні прикраси в Росії#прикраси танки Росія#лускунчик-військовий