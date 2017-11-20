"Сповзаємо в безодню": глава РПЦ Кирило лякає наближенням кінця світу

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило заявив, що людство, загрузнувши в гріху, наближається до кінця світу. За словами глави РПЦ, всі люди, які люблять батьківщину, повинні бути разом, оскільки людство входить в "критичний період розвитку", і це видно неозброєним оком, передають "РИА Новости".

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Патріарх підкреслив, що, згідно з християнським віровченням, настання кінця світу залежить від самих людей. Він закликав кожного усвідомити відповідальність за весь людський рід, а також зупинити сповзання в безодню закінчення історії".

За словами патріарха Кирила, нині гріх демонструють найбільш привабливим способом - за допомогою кінематографа і театру.

Як повідомляв УНІАН, патріарху Московському і всієї Русі Кирилу сьогодні виповнився 71 рік.