Російська депутатка осоромилася, переплутавши німецький парламент з містом

Російська депутатка, мабуть, не знала, як називається німецький парламент і тому охрестила Бундестаг містом. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Депутатку Олену Кукушкіну з Комуністичної партії обурив виступ школяра з Нового Уренгоя в стінах Бундестагу, який заявив, що не всі німецькі солдати хотіли воювати у Другій світовій.

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Пані Кукушкіна відразу написала запит в місцеве управління освіти, двічі згадавши в ньому "місто Бундестаг".

Як повідомляв УНІАН, школяр з Нового Уренгоя разом з іншими російськими і німецькими учнями виступив у Бундестазі 19 листопада – в цей день у Німеччині відзначається День скорботи в пам'ять про жертв війн і державного насильства. Микола Десятниченко у своїй промові сказав, що відвідав поховання німецьких солдатів в Челябінській області і "побачив могили невинно загиблих людей, серед яких багато хто хотів жити мирно і не хотів воювати".