Бородай пообіцяв разом із "добровольцями Донбасу" захищати вбивцю трьох людей у кафе на Кубані
Колишній заступник Захарченка вважає, що п'яний убивця трьох людей виступав проти "бєспрєдєла".
Ватажок російських бойовиків, глава так званого «Союзу добровольців Донбасу» Олександр Бородай заявив, що «доброволець», який розстріляв із автомата трьох людей у Ростовській області, вчинив «по-чоловічому, абсолютно правильно», і союз «добровольців» буде його захищати. Про це УНІАН повідомили у «Союзі добровольців Донбасу».
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«Ситуація по станиці Ладозькій дуже проста. Позиція добровольця, який розстріляв трьох людей у кафе «Огонек» 31 грудня 2017 року, з нашої точки зору, така: він вчинив по-людськи, по-чоловічому, абсолютно правильно, хоч і порушив закон. Ситуація була настільки важкою і брудною, що іншого виходу у нього просто не залишилося», - зазначив Бородай.
За його словами, на півдні Росії досить часто буває, що «поліетнічні» кримінальні угруповання зростаються з місцевими правоохоронними структурами і творять беззаконня.
«При цьому, - це свавілля часто спрямоване проти росіян. Саме росіян, найбільш незахищену частину населення, найменш залучену у клани і родові відносини, ці поліетнічні клани вважають своєю «законною здобиччю», - вважає ватажок російських бойовиків.
Як повідомляв УНІАН, вночі 31 грудня в кафе «Огонек» на Кубані А. Міронов застрелив трьох людей. За даними ЗМІ, автомат він привіз додому після того, як служив у лавах терористів «ДНР» на Донбасі. Разом з ним у нападі взяв участь член місцевого казачого товариства Олександр Сітавічус, озброєний ножем.
Інцидент стався у станиці Ладозькій Усть-Лабинского району Краснодарського краю РФ. За даними слідства, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, один з підозрюваних пострілами з автомата убив одного з відвідувачів закладу і діджея. А потім знову вийшов на вулицю, де застрелив 18-річного хлопця, який сидів у машині з друзями.
За даними ЗМІ, нападники розстріляли представників вірменської та циганської діаспори. Незадовго до стрілянини в кафе відбулася бійка в результаті конфлікту колишнього бойовика з іншими відвідувачами, однак убиті в ній не брали участь. За даними слідства, вбивця визнав свою помилку, і пояснив її сильним алкогольним сп'янінням. Спочатку він намагався переконати слідство в тому, що його жертви - винуватці зґвалтування.