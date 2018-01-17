Бородай пообіцяв разом із "добровольцями Донбасу" захищати вбивцю трьох людей у кафе на Кубані

Ватажок російських бойовиків, глава так званого «Союзу добровольців Донбасу» Олександр Бородай заявив, що «доброволець», який розстріляв із автомата трьох людей у Ростовській області, вчинив «по-чоловічому, абсолютно правильно», і союз «добровольців» буде його захищати. Про це УНІАН повідомили у «Союзі добровольців Донбасу».

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«Ситуація по станиці Ладозькій дуже проста. Позиція добровольця, який розстріляв трьох людей у кафе «Огонек» 31 грудня 2017 року, з нашої точки зору, така: він вчинив по-людськи, по-чоловічому, абсолютно правильно, хоч і порушив закон. Ситуація була настільки важкою і брудною, що іншого виходу у нього просто не залишилося», - зазначив Бородай.

За його словами, на півдні Росії досить часто буває, що «поліетнічні» кримінальні угруповання зростаються з місцевими правоохоронними структурами і творять беззаконня.

«При цьому, - це свавілля часто спрямоване проти росіян. Саме росіян, найбільш незахищену частину населення, найменш залучену у клани і родові відносини, ці поліетнічні клани вважають своєю «законною здобиччю», - вважає ватажок російських бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, вночі 31 грудня в кафе «Огонек» на Кубані А. Міронов застрелив трьох людей. За даними ЗМІ, автомат він привіз додому після того, як служив у лавах терористів «ДНР» на Донбасі. Разом з ним у нападі взяв участь член місцевого казачого товариства Олександр Сітавічус, озброєний ножем.

Інцидент стався у станиці Ладозькій Усть-Лабинского району Краснодарського краю РФ. За даними слідства, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, один з підозрюваних пострілами з автомата убив одного з відвідувачів закладу і діджея. А потім знову вийшов на вулицю, де застрелив 18-річного хлопця, який сидів у машині з друзями.

За даними ЗМІ, нападники розстріляли представників вірменської та циганської діаспори. Незадовго до стрілянини в кафе відбулася бійка в результаті конфлікту колишнього бойовика з іншими відвідувачами, однак убиті в ній не брали участь. За даними слідства, вбивця визнав свою помилку, і пояснив її сильним алкогольним сп'янінням. Спочатку він намагався переконати слідство в тому, що його жертви - винуватці зґвалтування.