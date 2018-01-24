У Росії чоловік розмалював білборд з портретом Путіна (відео)
21:58, 24 січня 2018Русский міръ
1590
Чоловік деякий час просто ходив навколо білборду з палицею, яку він згодом використав як пензель.
У Санкт-Петербурзі на одному з передвиборних плакатів президента Росії Володимира Путіна невідомий чоловік написав чорною фарбою слово "лжец". Сталося це на вулиці на очах у перехожих.
За словами автора відео, чоловік, перед тим, як зробити напис, деякий час просто ходив навколо білборду з палицею, яку він згодом використав як пензель.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter