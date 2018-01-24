У Росії чоловік розмалював білборд з портретом Путіна (відео)

У Санкт-Петербурзі на одному з передвиборних плакатів президента Росії Володимира Путіна невідомий чоловік написав чорною фарбою слово "лжец". Сталося це на вулиці на очах у перехожих.

За словами автора відео, чоловік, перед тим, як зробити напис, деякий час просто ходив навколо білборду з палицею, яку він згодом використав як пензель.