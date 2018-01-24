У Росії чоловік розмалював білборд з портретом Путіна (відео)

21:58, 24 січня 2018
Русский міръ
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Чоловік деякий час просто ходив навколо білборду з палицею, яку він згодом використав як пензель.

У Санкт-Петербурзі на одному з передвиборних плакатів президента Росії Володимира Путіна невідомий чоловік написав чорною фарбою слово "лжец". Сталося це на вулиці на очах у перехожих.

За словами автора відео, чоловік, перед тим, як зробити напис, деякий час просто ходив навколо білборду з палицею, яку він згодом використав як пензель.

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Теги: #вибори в РФ#білборд Путін