"Ви якого х*ра народжуєте дітей?": мер посперечався з матір'ю-одиначкою, яка скаржилася на відсутність ремонту у подарованій квартирі (відео)

Жінка отримала квартиру від держави та поскаржилася меру, що в ній відсутня сантехніка та косметичний ремонт.

Глава адміністрації міста Заволжська в Іванівській області Росії Олексій Предтеченський відчитав матір-одиначку, яка отримала квартиру без сантехніки.

Як повідомляє Ura.ru, судячи з відеозапису бесіди, що потрапила в розпорядження видання, сирота, яка отримала квартиру від держави, поскаржилася меру, що в квартирі відсутня сантехніка та косметичний ремонт. На це глава міста відзначив, що вона повинна радіти, що держава надала їй житло, оскільки більшість незаможних городян стоять у черзі. В якості прикладу для наслідування чиновник назвав себе: за його словами, він прослужив у прокуратурі 25 років і сам заробив на свою квартиру і навчання дітей.

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Предтеченський рекомендував їй самій зробити ремонт. Жінка повідомила, що їй страшно заходити в квартиру з дитиною, і на додаткові витрати у неї немає коштів, на що мер відповів: «Якого хера Ви народжуєте дітей?»

За даними видання, квартира, яку надали жінці з немовлям, дійсно в поганому стані: там розбита несправна сантехніка та плита.