У Росії через підвищену радіацію закрили спальні дитячого садка

Це не перший випадок, коли в Кемеровській області в приміщеннях різних установ фіксують підвищений рівень радіації.

У спальнях та ігрових кімнатах одного з дитячих садків російського Кемерова виявлені сліди радону.

Читайте такожВчені назвали терміни загибелі людської цивілізації

За фактом складено протокол у справі про адміністративне правопорушення, тимчасово заборонена експлуатація приміщень. Про це повідомили ІА REGNUM в регіональному управлінні Росспоживнагляду.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли в Кемеровській області в приміщеннях різних установ фіксують підвищений рівень радіації. Перевірку Росспоживнагляду піддавалися школи, дитячі садки, інтернати і так далі.

На цей раз порушення санітарного законодавства виявлено у приміщеннях першої середньої групи «Золотий ключик» і другої молодшої групи «Смішарики» дитячого садка № 145 міста Кемерове.

Для прийняття рішення про притягнення юридичної особи до адміністративної відповідальності, матеріали справи були направлені в Заводський районний суд міста. Експлуатація приміщень припинена на 35 діб.