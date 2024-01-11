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11 січня в чеченському місті Шалі сталася серйозна пожежа в розташуванні 70-го гвардійського мотострілецького полку Російська Федерація.

Відповідні відео сьогодні опублікував Telegram-канал "Сорокін хвіст". За їхніми даними, будівля згоріла разом з усіма документами і припаркованими поруч автомобілями. Офіційної інформації про подію поки немає.

"З 2022 року полк бере участь у СВО. Сюди, в Шалі, звозять контрактників з усієї Росії, в тому числі з Нижегородської області", - відзначають вони.

Чим ще відомий 70 гвардійський мотострілецький полк:

На початку повномасштабної війни, у травні 2022 року, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що кілька підрозділів полку відкрито відмовилися брати участь у війні проти України і вимагали повернути їх у місця постійної дислокації.

При цьому російські командири всіляко намагалися приховати факти непокори, а найбільш активних солдатів відправляли на найнебезпечніші ділянки фронту. Крім того, Федеральна служба безпеки ухвалила рішення наповнити підрозділи цього полку своїми позаштатними агентами та інформаторами.

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